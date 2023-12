Campeão da Copa do Brasil, Libertadores ou Brasileirão: quem fatura mais alto?

💲Como é a divisão de receitas nos torneios?



No caso da Copa do Brasil e da Libertadores - organizadas por CBF e Conmebol, respecitvamente -, todo o pagamento é feito de acordo com a performance. São as chamadas "premiações". Quanto mais longe o clube chega, maior a fatia que ele tem direito do bolo total.



Já no Brasileirão, a divisão é diferente e mais complexa. O Grupo Globo, dono dos direitos de transmissão, é responsável por pagar diretamente aos clubes, e os contratos de TV aberta e TV fechada têm a uma forma distribuição 40-30-30:



💰 40% do valor total é dividido de forma igualitária entre os clubes que assinaram os acordos;

💰 30% vai para a distribuição de acordo com o número de jogos transmitidos de cada time;

💰 30% serve como "premiação" de acordo com a classificação final do torneio.



Há ainda as receitas relacionadas ao contrato de pay-per-view. Nesta mídia, a Globo repassa 38% do total bruto arrecadado com as vendas do Premiere por meio de operadoras de TV paga, e 50% da receita líquida obtida em vendas diretas por streaming, seja no Globoplay ou na Amazon. Alguns clubes, como Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Grêmio - têm valores mínimos garantidos em contrato.