CBF aumenta premiação do Brasileirão Feminino; valor é apenas 3% do prêmio de campeão no masculino

Valor é apenas 2,7% do prêmio dos homens



Apesar da valorização recente, é preciso destacar a grande diferença entre os prêmios do Brasileirão feminino e masculino.



Campeão em 2022, o Palmeiras faturou um prêmio de R$ 45 milhões da CBF. O R$ 1,8 milhão do Corinthians feminino representa apenas 2,7% deste montante.



Até mesmo o Cuiabá, que ficou na 16ª posição do Brasileirão em 2022, levou cerca de R$ 15,2 milhões para casa.



O motivo é a também grande diferença de faturamento entre os dois torneios. Com o Brasileirão masculino, a CBF fatura muito mais com a venda de direitos de transmissão e cotas de patrocínio, por exemplo.