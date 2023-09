> HOMENAGEM! Antes da bola rolar, a torcida corintiana fez uma homenagem ao técnico Arthur Elias, que vai assumir a Seleção Brasileira Feminina. Durante o hino nacional, os torcedores fizeram um mosaico com a frase: "Obrigado Arthur".



> FERRINHA NA FRENTE! A Ferroviária não se abalou com o calor da torcida corintiana e abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo. A zaga corintiana dormiu no ponto, e Mylena Carioca aproveitou cruzamento da esquerda para colocar o time de Araraquara em vantagem.



> REAÇÃO DAS BRABAS! Arthur Elias foi ousado e mexeu na equipe durante o primeiro tempo. Gabi Portilho melhorou o time e o empate veio com Jhennifer, na reta final da primeira etapa, após cobrança de escanteio.



> A MÃE TA ON! As Brabas voltaram para o segundo tempo mais organizadas e, aos 12 minutos, veio a virada. Millene roubou a bola, avançou pela direita e cruzou na área. Tamires apareceu na marca do pênalti e completou de chapa, fazendo a Fiel explodir na Arena.