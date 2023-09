Quem ganha mais? Compare salários milionários de Messi e astros da NBA e NFL

Quem ganha mais que Lionel Messi?



✔️ Na MLS, liga de futebol dos Estados Unidos, ninguém chega perto dos vencimentos de Messi. O segundo maior salário é o de Xherdan Shaqri, que recebe US$ 8,2 milhões no Chicago Fire.



✔️ Na NFL, liga de futebol americano, o dono do maior salário é o quaterback Joe Burrow, que recebe os mesmos US$ 55 milhões anuais de Messi no Cincinnati Bengals.



+ Duelo Lance! Biz: compare os salários milionários de Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar



✔️ Para se ter uma ideia do tamanho do contrato de Messi com o Inter Miami, apenas um atleta que atua nas grandes ligas esportivas americanas ganha mais em valores absolutos do que ele: o ala-armador Jaylen Brown, do Boston Celtics (NBA), com US$ 60,8 milhões anuais - um total de US$ 304 milhões por cinco anos de contrato.