Ranking Biz: as franquias mais valiosas da NBA

A liga de R$ 435 bilhões



Segundo levantamento da revista Forbes em 2022, a soma dos valores dos 30 times da NBA atinge a incrível marca de marca de US$ 85,8 bilhões - algo em torno de R$ 435 bilhões na cotação atual.



Fazendo uma comparação no esporte, os 30 times de futebol mais valiosos do mundo têm o valor somado em 2023 de US$ 64,2 bilhões (R$ 325 bilhões) - 75% do valor total dos times da NBA.



