Premiação da Sul-Americana: quanto vale a vaga na final?

- Por muitos anos a Sul-Americana foi deixada de lado pelas equipes brasileiras. Hoje, vejo que a realidade é diferente. O aumento da premiação, tanto pelo avanço de fase, quanto pelo título, valorizaram a competição. Claro que conquistar o troféu é importante, é histórico, mas os valores pagos com certeza a tornaram mais atrativa e competitiva - explica Rogério Neves, CEO da Motbot, primeira startup brasileira de crowdfunding esportivo.



+ Ranking de premiação: quanto o seu time ganhou até agora na Libertadores e Sul-Americana?



Premiação acumulada dos clubes brasileiros até o momento:



✔️Corinthians - US$ 6,05 milhões*

✔️Fortaleza - US$ 4,45 milhões*



❌ América-MG - US$ 2,85 milhões

❌ Botafogo - US$ 2,75 milhões

❌ São Paulo - US$ 2,55 milhões

❌ Red Bull Bragantino - US$ 1,85 milhão

❌ Goiás - US$ 1,75 milhão

❌ Santos - US$ 1 milhão



* Valores de Fortaleza e Corinthians incluem premiações recebidas na Libertadores 2023.



E aí? Quem vai avançar de fase e garantir mais uma bolada em dinheiro?