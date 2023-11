Ranking Biz: Os maiores salários do futebol mundial

Qual é o salário de Messi?



A maior divergência entre as estimativas de Capology e Forbes é em relação ao salário de Messi. Enquanto o primeiro site afirma que o argentino recebe US$ 12 milhões por ano no Inter Miami, o segundo apresenta um valor bem maior: US$ 65 milhões.



Há uma explicação. O Capology usa como critério o valor divulgado oficialmente pela MLS (US$ 12 milhões), enquanto a Forbes inclui outros ganhos do argentino no clube, como bônus, luvas e até mesmo uma participação acionária.