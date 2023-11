Qual é o salário de Philippe Coutinho no Al-Duhail, do Qatar?

Não foi só a Arábia Saudita que atraiu estrelas do futebol mundial com a oferta de salários milionários em 2023. O Qatar, por exemplo, se tornou casa de Philippe Coutinho na última janela de transferências.



Ex-camisa 11 da Seleção Brasileira, o meia-atacante deixou o Aston Villa, da Inglaterra, para defender o Al-Duhail em empréstimo por uma temporada. Mas, afinal, qual é o salário do craque no novo clube? Abaixo, o Lance! Biz apresenta os detalhes.



