Autor do gol do título tricolor, John Kennedy é símbolo de uma história de superação. No Fluminense desde 2016, quando foi contratado para as categorias de base, o jovem estreou no profissional em 2021 e logo encantou. Em seu primeiro jogo, contra o Coritiba pelo Brasileirão, marcou aos 14 minutos do segundo tempo. Em outubro do mesmo ano, Kennedy marcou dois gols diante do Flamengo, e o Tricolor venceu o rival por 3 a 1. Era amor à primeira vista.