Premiação do Brasileirão 2023: rodada final tem milhões em disputa

- Em termos esportivos, alguns clubes tendem a fazer uma fase final de campeonato de forma tranquila, sem muitas pretensões, mas há um outro aspecto que pode servir de motivação para os atletas, que é a premiação. Como ela tem uma variação considerável de acordo com a posição final, as equipes podem trabalhar em cima dessa questão, até mesmo visando um alívio para os cofres já pensando no planejamento da próxima temporada - explica Rogério Neves, CEO da Motbot, primeira plataforma brasileira de crowdfunding esportivo, ao Lance! Biz.



Premiação por posição no Brasileirão 2023



A cada ano, parte das receitas dos direitos de transmissão do Brasileirão é repartida entre os clubes participantes de acordo com a posição final na tabela. O campeão recebe a maior fatia (10%), o vice ganha um pouco menos e assim por diante. Os quatro rebaixados ficam sem nada.



Em 2022, o bolo total foi de R$ 450 milhões. De acordo com o jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, este valor sofrerá um reajuste de 5,61% em 2023 - a média do IGPM (5,45%) e do IPCA (5,78%). Dessa forma, o bolo total será de R$ 475 milhões, e o campeão ficará com R$ 47,5 milhões.