Premiação da Copa do Brasil: veja a evolução dos valores pagos pela CBF desde 2021

Em termos percentuais, o aumento de recursos para os clubes de 2021 para 2023 representa o equivalente a 22% (oitavas), 24,9% (quartas), 23% (semifinal), 30% (vice-campeão) e 25% (campeão).



De acordo com Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, os valores sofrerão novos aumentos na edição de 2024 da Copa do Brasil.



Como são definidos os classificados à Copa do Brasil?



Atualmente, a definição de 80 participantes da Copa do Brasil ocorre por desempenho nos campeonatos estaduais, critério que substituiu o ranking da CBF.



Além disso, há 12 vagas para clubes que ingressam na terceira fase da competição. Elas são distribuídas entre os melhores da Série A do Brasileiro, o campeão da Série B, o campeão da Copa do Nordeste, o campeão da Copa Verde e, eventualmente, o campeão da Libertadores.