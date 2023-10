Qual é o salário de Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza?

Quanto Vojvoda recebe de salário no Fortaleza?



De acordo com o orçamento da temporada 2023, o Fortaleza prevê gastar um total de R$ 9,5 milhões com a comissão técnica de Vojvoda. O valor engloba os salários (R$ 5 milhões) e direitos de imagem (R$ 4,5 milhões) durante o ano inteiro.



O Leão do Pici, portanto, desembolsa R$ 790 mil por mês com a comissão técnica. Não é possível saber o valor individual de Vojvoda, mas ele certamente ganha a maior parte do valor.



+ Ranking Pluri 2024: Palmeiras e Flamengo lideram com folga; veja posição do seu time



A comissão técnica do Fortaleza



✔ Juan Pablo Vojvoda (técnico)

✔ Gastón Liendo (auxiliar)

✔ Nahuel Martínez (auxiliar)

✔ Luis Azpiazu (preparador físico)

✔ Santiago Piccinini (preparador de goleiros)

✔ Christian Rodriguez (psicólogo)