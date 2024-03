Novo rico? Entenda como Inter conseguiu dinheiro para reforços de peso

O Internacional foi um dos protagonistas na janela de transferências do início do ano no Brasil. Em busca de títulos em 2024, o Colorado trouxe nomes badalados como Lucas Alario, Rafael Borré e Thiago Maia, por exemplo.



Mas, afinal, como o Inter conseguiu o dinheiro para qualificar o elenco? Em entrevista coletiva na última terça-feira (12) o presidente Alessandro Barcellos detalhou o plano de investimento do clube e como a diretoria desembolou 15 milhões de euros (R$ 81,46 milhões) no total.



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp