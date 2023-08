Janela europeia movimenta R$ 19 bi antes do início da temporada: veja clubes mais gastadores e reforços mais caros

Entre idas e vindas, a janela de transferências europeia está a todo vapor. Antes mesmo do início da temporada, as cinco principais ligas do continente já movimentaram € 3,5 bilhões (cerca de R$ 19 bilhões) em compras e empréstimos de jogadores.



Qual clube gastou mais até o momento? E quem faturou mais com a venda de atletas? Quais são as transações mais caras? Abaixo, o Lance! Biz apresenta o balanço do mercado da bola da Europa.



