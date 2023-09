LNB e Penalty celebram sete anos de parceria e projetam a próxima edição do NBB

- Estar presente em uma nova temporada do NBB é motivo de muito orgulho para a Penalty, ainda mais sendo essa a maior edição da história no número de clubes participantes. Seguiremos fortalecendo a parceria com ações e ajudando no crescimento e na massificação do basquete em território brasileiro - afirma Bernardo Caixeta, gerente de Marketing e Relações Esportivas da Penalty.



A parceria, que se estende até 2025, também contempla o Jogos das Estrelas. A cada edição, a bola do Jogo conta com um novo design, desenvolvido pela Penalty. Nesse evento anual, a empresa brasileira também tem o naming rights de um dos desafios e cuida de toda a uniformização das equipes e arbitragem.



- Nossa parceria com a Penalty é estratégica e desde 2017 a marca tem sido muito importante para o desenvolvimento técnico de todas as competições que organizamos, em especial do NBB. Na temporada 2023/2024 teremos um recorde de equipes participantes, a volta de clubes tradicionais como Vasco da Gama, Botafogo e Mogi e tudo indica que será um torneio muito disputado, com jogos emocionantes como nossos fãs gostam - comenta o presidente da Liga Nacional de Basquete, Rodrigo Franco Montoro.