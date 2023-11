Flamengo x Palmeiras: quem gastou mais para formar os elencos atuais? Veja comparativo

Elenco rubro-negro custou mais que o dobro do alviverde



Dono do maior faturamento do futebol brasileiro, o Flamengo gastou cerca de R$ 850 milhões para formar o atual elenco. O levantamento é do CIES Football Observatory, que aponta o grupo de atletas rubro-negros como o 49º mais caro no futebol mundial.



Neste valor, estão incluídas todas as taxas de transferências dos jogadores, independentemente de quando chegaram ao Rubro-Negro. Entre os atletas mais caros, podemos destacar Gerson, Pedro, Everton Cebolinha, Gabigol e Arrascaeta, que, somados, custaram mais de R$ 400 milhões aos cofres do Fla.



