Efeito Messi: Inter Miami mira receita recorde na MLS e pode alcançar números do Flamengo

Como as receitas do Inter Miami dispararam?



✔️ O aumento da receita do Inter Miami obviamente inclui a venda de ingressos, mas também valores de patrocínios assinados anos atrás.



✔️ Segundo Asensi, o Inter Miami já mirava a contratação de uma estrela e incluiu uma cláusula para aumentar os pagamentos de patrocinadores caso um jogador do calibre de Messi assinasse com o clube.



✔️ O Inter Miami também aposta em novos contratos de patrocínio para elevar as receitas nos próximos anos. Uma série de parcerias expira no final do ano, permitindo ao clube chegar ao mercado num momento em que seus ativos provavelmente são mais valiosos.



✔️ De acordo com a Forbes, o Inter Miami faturou US$ 56 milhões (R$ 273 milhões) em 2022. As receitas em 2023 devem superar a casa dos US$ 100 milhões, antes de alcançar os US$ 200 milhões em 2024.