Onde assistir às finais da NBA? Entenda divisão dos direitos de transmissão

📺 Entenda a divisão dos direitos de transmissão da NBA



Na temporada regular e nas fases anteriores dos playoffs, os direitos da NBA foram divididos entre ESPN e Prime Video. Nas finais de conferência, por exemplo, a emissora do grupo Disney transmitiu a Conferência Leste, enquanto o serviço de streaming ficou com os jogos do Oeste.



No acordo com a liga, no entanto, apenas a ESPN pode transmitir as finais da NBA na TV paga. A novidade é que a Band comprou os direitos e poderá transmitir os jogos decisivos com exclusividade na TV aberta.



A emissora, inclusive, fechou uma parceria com o Prime Video e usará a equipe e a identidade visual do streaming nas transmissões.



