Draft da NBA 2024: qual será o salário da primeira escolha geral?

💸 Quanto vai ganhar a escolha número 1?



De acordo com a Spotrac, a primeira escolha geral no draft de 2024 da NBA deve assinar um contrato no valor de US$ 57 milhões (R$ 314 milhões) ao longo de quatro anos. Na temporada de novato, o jogador deve ganhar US$ 12,6 milhões (R$ 69,4 milhões).



💰 Salários das outras escolhas