Como funciona o draft da NBA?

Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 26/06/2024 - 10:47

Um dos momentos mais esperados dos fãs e equipes da NBA chegou. O Draft está marcado para começar nesta quarta-feira (26). Desta vez, o evento será dividido em dois dias, sendo a primeira rodada realizada na quarta e a segunda rodada na quinta-feira (27).

Apesar de ser um evento anual, muitos fãs do esporte ainda tem dúvidas de como é realizado. O Lance! apresenta como funciona o processo criado por comissário de outra liga americana, a NFL, e adotado pela liga de basquete em 1947.

COMO FUNCIONA A SELEÇÃO DOS ATLETAS

Para participar do Draft, o atleta precisa seguir alguns processos de elegibilidade. Aqueles que se enquadram aos termos, precisam se inscrever meses antes do evento. Para os jogadores da casa, no caso os Estados Unidos, é necessário ter mais ou completar 19 anos no ano que for selecionado e formação de pelo menos um ano de ensino médio. Sendo assim, todos que estudam em escolas americanas são elegíveis à seleção.

No caso de pessoas fora do país norte-americano, também precisam ter a mesma faixa etária, no entanto, devem morar nos EUA há, no mínimo, três anos. Após os 22 anos, eles passam a ser selecionáveis automaticamente.

A ORDEM

No intuito de gerar o equilíbrio entre as franquias, a liga definiu que os times com as piores campanhas na temporada têm direito de selecionar as primeiras escolhas, ou seja, seguindo a ordem inversa do campeonato regular. Dessa forma, as franquias com péssimos resultados garantem a oportunidade de escolher os melhores jogadores.

Esta prática gerou o “tanking”, no qual as equipes passaram a perder de propósito para ficarem com a pior campanha da liga e, consequentemente, a primeira escolha do draft. Para evitar essa manobra, a organização criou a “Loteria do Draft”, um sorteio que define as posições das quatro colocações na primeira rodada.

COMO É REALIZADO A LOTERIA

Os participantes da loteria são as 14 equipes que ficaram de fora dos playoffs. Os três times com a pior campanha tem 14% de chance de serem sorteados para a primeira escolha, enquanto a probabilidade dos restantes vai diminuindo até chegar a melhor franquia, que terá apenas 0,5%.

O processo começa com 14 bolas de ping pong enumeradas de 1 a 14, colocadas na máquina de loteria. Todas as bolas são misturadas por 20 segundos, até que a primeira seja sorteada, as restantes são embaralhadas por 10 segundos. A equipe que tiver recebido essa combinação ficará com a primeira escolha do processo.

TROCAS NO DRAFT DA NBA

Muitos times fazem trocas entre si para se beneficiar. Por exemplo, uma equipe pode “subir” na colocação do draft, podendo escolher antes e oferecer algo em troca para outra franquia, como seleções futuras ou protegidas (quando o time manda para o outro qual será a sua seleção). Sendo assim, a ordem pré-definida na temporada regular pode sofrer alterações.