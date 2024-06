Messi, Vini Jr… Veja os maiores salários entre os astros da Copa América

🤔 E Lionel Messi?



Em busca do segundo título com a Argentina, Lionel Messi recebe um salário de € 11,16 milhões (R$ 65,5 milhões) por ano no Inter Miami, dos Estados Unidos, e aparece apenas na 8ª posição. Vale destacar que este valor, publicado oficialmente pela MLS, não inclui bônus, luvas e outras cifras recebidas pelo craque.



A revista Forbes, por exemplo, estima que Messi fature US$ 65 milhões (R$ 365 milhões) por temporada no acordo com o Inter Miami. Se considerássemos todos os valores - e não apenas o salário -, ele seria o líder disparado do ranking.