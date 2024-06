Draft da NBA 2024: veja horário, onde assistir e ordem das escolhas

Atlanta Hawks terá a primeira escolha do Draft da NBA de 2024 (Foto: Maddie Meyer / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 07:00 • Nova York (EUA) • Atualizada em 26/06/2024 - 10:45

Com o fim da temporada e o título do Boston Celtics, as atenções dos fãs de basquete se voltam para a "offseason". Um dos eventos mais esperados desse período é o Draft da NBA - onde a liga conhece seus novos talentos. O evento acontecerá nos dias 26 de junho, às 21h (de Brasília), e 27 de junho, às 17h, ambos com transmissão da ESPN.

A classe de jogadores do Draft desta temporada não animou tanto o público do basquete. A lista de inscritos no evento é vista como uma das menos talentosas dos últimos anos. As primeiras escolhas ficaram com o Atlanta Hawks, seguido por Washington Wizards e Houston Rockets.

Todos os anos alguns nomes despontam como os grandes destaques e são considerados os favoritos à ocuparem as primeiras escolhas. Esta temporada os franceses Alex Sarr (pivô) e Zaccharie Risacher (ala) são vistos com bom potencial. Além deles, Stephon Castle (ala) e Donovan Clingan (pivô) também saltam aos olhos das franquias.

FICHA TÉCNICA 🏀

Draft da NBA 2024

📆 Datas e horários: 1ª rodada - quarta-feira, 26 de junho de 2024, às 21h (de Brasília); 2ª rodada - quinta-feira, 27 de junho de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Nova York (EUA)

📺 Transmissão: ESPN

Bronny James, filho de LeBron James está inscrito no Draft da NBA de 2024 (Foto: David Becker / AFP)

➡️Confira a ordem das escolhas

Primeira rodada

Atlanta Hawks Washington Wizards Houston Rockets San Antonio Spurs Detroit Pistons Charlotte Hornets Portland Trail Blazers San Antonio Spurs Memphis Grizzlies Utah Jazz Chicago Bulls Oklahoma City Thunder Sacramento Kings Portland Trail Blazers Miami Heat Philadelphia 76ers Loss Angeles Lakers Orlando Magic Toronto Raptors Cleveland Cavaliers New Orleans Pelicans Phoenix Suns Milwaukee Bucks New York Knicks New York Knicks Washington Wizards Minnesota Timberwolves Denver Nuggets Utah Jazz Boston Celtics

Segunda rodada

Toronto Raptors Utah Jazz Milwaukee Bucks Portland Trail Blazers San Antonio Spurs Indiana Pacers Minnesota Timberwolves New York Knicks Memphis Grizzlies Portland Trail Blazers Philadelphia 76ers Charlotte Hornets Miami Heat Houston Rockets Sacramento Kings Los Angeles Clippers Orlando Magic San Antonio Spurs Philadelphia 76ers (retirada por punição) Indiana Pacers Indiana Pacers Washington Wizards Golden State Warriors Detroit Pistons Boston Celtics Los Angeles Lakers Denver Nuggets Memphis Grizzlies Phoenix Suns (retirada por punição) Dallas Mavericks