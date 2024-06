Eurocopa ou Copa América: qual torneio paga a maior premiação?

Dentro deste contexto, a Eurocopa leva vantagem sobre a Copa América. Com faturamento de € 2,4 bilhões (R$ 14 bilhões), o torneio da Uefa vai distribuir € 331 milhões (R$ 1,9 bilhão) em prêmios entre as 24 seleções participantes.



Já a competição organizada pela Conmebol deve gerar até US$ 600 milhões (R$ 3,3 bilhões) em receitas e vai distribuir US$ 72 milhões (R$ 396 milhões) entre as 16 seleções - montante quase cinco vezes menor em relação à Euro.



💰 Bolo total de premiação:



- Eurocopa: € 331 milhões (R$ 1,9 bilhão)

- Copa América: US$ 72 milhões (R$ 396 milhões)