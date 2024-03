Neymar impressiona com relógio milionário, mas fica fora do pódio em torneio de pôquer

Neymar participou de torneio de pôquer em São Paulo (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 20:52 • São Paulo (SP)

Se recuperando de lesão, Neymar participou de um torneio de pôquer em São Paulo, na última quarta-feira (6). O jogador terminou a competição na oitava posição no torneio e chamou atenção com um relógio temático de cassino, avaliado em R$ 1,3 milhão.

O relógio usado por Neymar é o Casino Tourbillon, da Jacob & Co., que teve apenas 101 unidades produzidas. O jogador publicou uma imagem com o relógio nas redes sociais. Dono da marca, Jacob Arabo compartilhou a foto do atleta com o acessório.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No torneio que levou o nome do craque, o atacante terminou na oitava posição e faturou R$ 34 mil. O campeão do "Neymar Poker Show" foi Marllon Saldanha Gontijo, seguido pelo piloto de Stock Car Tiago Camilo. O valor da inscrição era de R$ 10 mil.