Quanto Pantoja vai receber por vitória no UFC 301? Veja valores

Campeão peso-mosca, Alexandre Pantoja defendeu seu cinturão com sucesso na luta principal do UFC 301, realizado neste sábado (4), no Rio de Janeiro. O brasileiro venceu o australiano Steve Erceg e segue como o número um do mundo até 57kg.



Além da questão esportiva, o embate foi lucrativo para o atleta do Brasil. De acordo com o site The Sports Rush, o Pantoja deve receber uma bolsa (salário) de US$ 750 mil (R$ 3,8 milhões) da organização.



