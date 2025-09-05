Fifa anuncia renovação de patrocínio para a Copa do Mundo

A Fifa anunciou a renovação da parceria com a empresa de eletrodomésticos e eletrônicos Hinense. Já é uma parceria antiga da organização maior do futebol mundial. A empresa se torna, assim, patrocinadora oficial da Copa do Mundo do ano que vem. O torneio será disputado no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A Hinense já havia patrocinado dois campeonatos da Fifa, após iniciar parceria em 2017. As Copas do Mundo de 2018 e de 2022, além da Copa do Mundo de Clubes, disputada pela primeira vez este ano. O Secretário-Geral da Fifa, Mattias Grafström, celebrou:

- Logo no início da nossa colaboração, há oito anos, falamos sobre valores compartilhados de inovação e excelência. E juntos demonstramos nosso compromisso com eles - destacou o dirigente. E emendou:

continua após a publicidade

- Isso é mais do que um patrocínio. É uma visão para o futuro da experiência do torcedor em todo o mundo. Juntos, estamos elevando o padrão do que os torcedores podem esperar, e é com imenso orgulho que podemos continuar essa jornada - completou Grafström.

A parceria vai consistir no apoio logístico da Hinense à Fifa desde as televisões nos evetos, nos países-sede (Estados Unidos, Canadá e México), até a operação para a arbitragem de vídeo. Catherine Fang, vice-presidente do Grupo Hisense, comentou:

continua após a publicidade

- Tornar-se patrocinador oficial da Copa do Mundo é um próximo passo empolgante em nosso relacionamento especial com a Fifa - celebrou Fang, antes de emendar:

- Pelo trabalho que realizamos juntos anteriormente, sabemos que o futebol une os povos ao redor do mundo e, por meio de nossos produtos Hisense e sua qualidade de imagem impecável, nosso objetivo é transformar bilhões de salas de estar em assentos na primeira fila, garantindo que fãs em todos os lugares possam vivenciar o torneio como nunca antes - destacou.

A Hisense exercerá direitos de marketing global e tem o compromisso de promover campanhas para o engajamento de fãs. Após este anúncio, a Fifa agora tem apenas uma posição de parceria global restante para a Copa do Mundo do ano que vem.