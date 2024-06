Qual é o tamanho da fortuna de Chael Sonnen, rival de Anderson Silva?

Rival de Anderson Silva no Spaten Fight Night neste sábado (15), Chael Sonnen é dono de uma fortuna estimada em US$ 10 milhões (R$ 57 milhões), segundo o site Weathy Gorilla. O patrimônio é composto basicamente pelos ganhos ao longo da carreira, patrocínios, investimentos e um canal no YouTube.



Mesmo sem o melhor recorde de vitórias e títulos no MMA, o norte-americano se destacou nos últimos 15 anos pela capacidade de promover a própria imagem comercialmente. Desconhecido até certo ponto, Sonnen ficou famoso durante a promoção do primeiro duelo com Anderson Silva no UFC 117, em 2010.