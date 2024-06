Alcaraz renova com a Nike em um dos maiores contratos da história do tênis; veja valores

💰 Quanto Alcaraz vai receber da Nike?



As apurações do Revelo apontam que o acordo entre Alcaraz e Nike premiará o tenista entre US$ 15 e US$ 20 milhões por temporada (R$80 e R$107 mihões). Nenhuma das partes confirma o valor.



Em 2023, Carlos Alcaraz aportou 31,4 milhões de euros recebidos unindo valores ganhos em quadra e com patrocínios, o que fez dele o segundo tenista que mais faturou atrás apenas de Djokovic. Além da Nike, Alcaraz tem contratos de patrocínio com as marcas Rolex, Babolat, BMW, ElPozo, Isdin, Turismo de Murcia e Louis Vuitton.



💸 A história de Alcaraz com a Nike



Alcaraz assinou com a Nike em 2019, quando estava surgindo na elite do tênis, e o acordo era válido até 2025. Porém, com a conquista do primeiro Grand Slam do jovem espanhol, US Open 2022, e sua chegada ao topo do ranking mundial como o mais jovem número 1 da história, a empresa e o staff do atleta passaram a falar em renovação antecipada de contrato.



