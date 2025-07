Presidentes de Santos e Portuguesa participam de evento sobre gestão e investimento no futebol

A Expert XP 2025 acontece na sexta-feira (25) e sábado (26) com discussões que vão além da economia. O evento, por exemplo, irá abrangir a temática do futebol com o painel “Desmistificando SAFs: os caminhos para a sustentabilidade do futebol”. O encontro contará com nomes de peso ligados à transformação da gestão esportiva no país: Marcelo Teixeira, Alex Bourgeois e Heloísa Rios.

Presidente do Santos, Marcelo Teixeira esteve à fente do clube em títulos importantes como o Campeonato Brasileiro (2002 e 2004) e o bicampeonato paulista (2006 e 2007). Teixeira também é empresário e comanda a Universidade Santa Cecília, em Santos.

Presidente do Santos, Marcelo Teixeira, participará da Expert XP 2025 (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Já Alex Bourgeois, sócio-investidor da Portuguesa SAF, conduz a reestruturação da Lusa. Com passagem por empresas como a AB Capital e atuação em fusões e aquisições (M&A), o executivo tem destaque em práticas do mercado financeiro para transformar clubes em operações sustentáveis, inclusive através da Tauá Football, holding de gestão esportiva da qual é presidente.

Completando o painel, Heloísa Rios atua como consultora, conselheira e presidente do Conselho do Comitê Paralímpico Brasileiro, além de apresentadora do programa Game Changers, do InfoMoney. Em entrevistas, como na participação no CNN Esportes, Heloísa defendeu que as SAFs (Sociedades Anônimas do Futebol) são ferramentas importantes para a profissionalização e governança dos clubes.

O que é a Expert XP

A Expert XP, frequentemente citada como a “feira da XP” em São Paulo, é o maior festival de investimentos do mundo, organizado pela XP Investimentos. Em 2024, o evento reuniu mais de 45 mil pessoas, com 117 horas de conteúdo, 300 palestrantes e temas que abrangeram investimentos, economia, política, sustentabilidade e cultura.

Além disso, o evento abrange o tema das SAFs no futebol, onde são debatidos os novos modelos de gestão esportiva que vêm mudando a realidade dos clubes brasileiros.