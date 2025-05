A derrota do Bahia por 3 a 1 contra o Nacional não foi só preocupante em termos de classificação na Libertadores, mas serviu de alerta para algumas lacunas defensivas que o time apresentou na partida. Seja em contra-ataque ou pelo alto, o Tricolor sofreu na Arena Fonte Nova e levou três gols em um único jogo pela segunda vez nesta temporada.

A última partida que o Bahia sofreu um placar parecido foi no dia 18 de abril, quando saiu derrotado do Mineirão para o Cruzeiro por 3 a 0, em jogo válido pela 4ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, os erros defensivos também custaram caro à equipe baiana.

Esse jogo contra o Nacional, inclusive, é apenas a terceira derrota do Tricolor nesta temporada e representa um verdadeiro contraponto à solidez na defesa que o time mostrou nos cinco compromissos que antecederam a derrota para o time uruguaio, já que o Bahia bateu o Ceará, Atlético Nacional (COL), Palmeiras, Paysandu e Botafogo sem levar um gol sequer.

Derrotas do Bahia de Rogério Ceni em 2025:

Bahia 1 x 2 Jacuipense - semifinal do Campeonato Baiano;

Cruzeiro 3 x 0 Bahia - 4ª rodada do Brasileirão;

Bahia 1 x 3 Nacional (URU) - 4ª rodada da Libertadores.

Raio-X dos gols do Nacional contra o Bahia

Depois que Jean Lucas abriu o placar para o Bahia no início do segundo tempo, a equipe de Rogério Ceni sofreu um apagão defensivo e foi castigada pelo Nacional, que usou suas melhores armas para vencer o primeiro jogo nesta Libertadores e manter vivo o sonho da classificação.

Aos 11 minutos da etapa final, Morales empatou o jogo ao aproveitar cobrança de escanteio e finalizar com liberdade dentro da área. Aos 23, Nico López foi acionado após boa escapada de Villalba, tirou Marcos Felipe e David Duarte da jogada e estufou as redes.

Já aos 40 minutos do segundo, em novo contra-ataque com participação de Villalba pela ponta direita, foi a vez de Millán receber livre dentro da área para concluir a jogada e selar a primeira vitória do Nacional nesta Libertadores.

O próprio Jean Lucas, artilheiro do Tricolor na competição, comentou os lances e admitiu que o Bahia não soube se comportar nas transições e ofereceu espaços ao time uruguaio.

- Fizemos um excelente primeiro tempo, no segundo achamos um gol, mas sofremos no jogo de transição. Agora é descansar e focar no jogo contra o Flamengo. O jogo é jogado, a gente deu a transição para eles, o professor Rogério até alertou sobre isso, mas pecamos na partida. Gol de bola parada também era uma coisa que a gente não sofria há muito tempo. Sabemos que o jogo contra o Atlético Nacional será muito difícil na casa deles, mas vamos tentar chegar lá e fazer um grande jogo - comentou Jean em entrevista ao canal Paramount.

Quem também não ficou nada satisfeito com os gols sofridos pelo Bahia foi o técnico Rogério Ceni, que criticou a postura do time na entrevista coletiva pós-jogo.

- Faltou um pouco de calma, erramos passes e puxadas de contra-ataques. A parte mais estranha é que sofremos com as transições depois que fizemos 1 a 0. Deveríamos ter mais calma e trabalhar melhor a bola. A derrota te ronda na Libertadores, onde você está sempre jogando contra grandes times - avaliou.

O Bahia vai tentar se recuperar às 21h deste sábado (horário de Brasília), quando enfrenta o Flamengo, no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão.