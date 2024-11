Esporte e questões sociais: marcas se destacam pelo impacto via campanhas esportivas

A E.ON UK tem incentivado a sustentabilidade no esporte, com parcerias com a Football Association (FA) do futebol inglês, o time Veloce Extreme E e o Nottingham Forest. Para o clube da Premier League, a empresa ajudou a criar uma fan zone com energia solar. A instalação produz anualmente energia suficiente para abastecer suas atividades, reduzindo a pegada de carbono e incentivando práticas sustentáveis entre os torcedores.