Os clubes brasileiros lucram cada vez mais com patrocinador master e devem faturar cerca de R$ 1 bilhão nesta temporada, se somados os valores de todas as 20 equipes do Campenato Brasileiro. Seguindo a linha dos últimos anos, os bancos e as casas de apostas foram as maiores responsáveis pelos patrocínios do Campeonato Brasileiro em 2024, compondo 35 do total de 132 marcas que foram exibidas pelos 20 times da Série A.

Em 2025, este número cresceu. 18 dos 20 principais patrocinadores da Serie A são casas de apostas. Apenas Mirassol e Red Bull Bragantino não vão carregar o nome “Bet” em seu principal espaço no uniforme, ao menos, até aqui.

- O futebol brasileiro tem se profissionalizado cada vez mais, trazendo grandes jogadores e aumentando sua visibilidade global. Isso torna o produto atrativo para as grandes empresas, que naturalmente vão procurar investir no espetáculo -, aponta Bruno Brum, CMO da End to End, agência que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

A valorização pela exposição da marca, a chegada de grandes craques ao futebol brasileiro, e a reestruturação dos setores comerciais e de marketing foram fundamentais para que o cenário atual se tornasse uma tendência, e não só algo momentâneo.

- Cenário hoje remonta ao de inauguração de um grande Shoppping Center, com enorme disputa por um lugar no mesmo, mas com uma indefinição de quais lojas vão permanecer no longo prazo, na composição do seu mix - complementa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports Brazil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas.

Principais setores que patrocinam clubes brasileiros

De acordo com o estudo Mapa do Patrocínio, feito pelo Ibope Repucom e divulgado neste mês, as companhias do setor financeiro lideraram a quantia, com 20 patrocínios, enquanto as bets ficam em segundo lugar com 18 clubes. O setor de alimentação, com 11, e imobiliárias e construção, com sete, também tiveram notoriedade.