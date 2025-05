Em alta na Europa: veja qual o salário do jovem Lamine Yamal

Com apenas 17 anos, Lamine Yamal segue sendo decisivo nos jogos do Barcelona. Na última quinta-feira (15), marcou o primeiro gol que garantiu a vitória do clube blaugrana e, consequentemente, o título do Campeonato Espanhol. Com contrato até 2027, o atleta deve renovar até 2027. Mas, afinal, qual é o atual salário de Lamine Yamal? O Lance! Biz mostra os valores.

Lamine Yamal comemora gol contra o Espanyol (Foto: Manaure Quintero / AFP)

No contrato atual, Yamal recebe algo em torno de 40 mil euros (cerca de R$ 251,4 mil) por semana, de acordo com a imprensa espanhola. Por mês, esse valor daria 160 mil euros (aproximadamente R$ 1,04 milhão).

Barcelona, de Yamal, conquista o título da La Liga

Com Lamine Yamal decisivo, o Barcelona conquistou o seu 28º título de La Liga. A confirmação veio com duas rodadas de antecedência, após vitória por 2 a 0, contra o Espanyol, fora de casa. Assim, os Culés se isolaram na primeira colocação e sem mais chances de serem alcançados pelo Real Madrid.

Elenco do Barcelona comemora título de La Liga (Reprodução: Raphinha)

É o segundo título do Barcelona nas três últimas temporadas, sendo o primeiro sob o comando de Hansi Flick. Em um recorte do século, o Barça possui mais conquistas que o Real Madrid: 12 a 9. Ao longo de toda história, porém, os Blancos estão isolados no topo, com 36 a 28.

Yamal foi o grande protagonista no jogo da conquista. O jovem astro marcou um golaço para abrir o placar para o Barcelona e deu uma assistência para o segundo gol, marcado por Fermín López.

Lamine Yamal cai nas graças do presidente blaugrano Laporta

Sem poupar elogios, Laporta se rendeu a Lamine Yamal, de 17 anos, reforçando que o planejamento será feito de forma parecida com o que aconteceu com Lionel Messi e Ronaldinho quando chegaram ao Barcelona.

— Lamine provou que é um gênio, um daqueles escolhidos para ter uma carreira profissional única, que só os melhores da história do futebol podem alcançar. Ele conquistará títulos individuais por meio do coletivo. Gosto que ele não olhe apenas para si, mas também para o coletivo. Sei que ele está feliz e, como Ronaldinho ou Messi, terá um projeto construído em torno dele. Por causa de sua juventude, ele pode conquistar títulos individuais, mas tudo será conquistado por meio do coletivo. Há jogadores com muito comprometimento, e é por isso que funciona tão bem — disse Laporta à "Catalunya Ràdio".