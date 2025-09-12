Uefa adia decisão estratégica para o futebol europeu; entenda

A União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) decidiu não decidir. Com um tema quente em mãos, a entidade resolveu que é melhor adiar a resposta sobre permitir ou não jogos dos campeonatos domésticos fora do Velho Mundo. Os clubes querem lucrar com a possibilidade, mas os torcedores europeus são contra a eventual mudança. A informação foi publicada pelo site SportsPro.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Existem mercados interessados em receber partidas dos campeonatos como Perth, na Austrália, que pode ser palco de Milan e Como, pelo Campeonato Italiano, e Miami, nos Estados Unidos, que tem interesse em receber Villareal x Barcelona, pelo Espanhol. O comitê da Uefa está analisando esses pedidos, mas quer debater o tema mais profundamente com torcedores.

O que diz a Uefa

A Uefa demonstra interesse em ouvir as partes. Por isso quer amadurecer o debate. Naturalmente, parte relevante da vontade dos clubes tem a ver com a entrada de novos recursos.

continua após a publicidade

- O comitê reconheceu que se trata de uma questão importante e em crescimento, mas expressou o desejo de garantir que tenha a visão de todos os envolvidos antes de tomar uma decisão final. Existem muitas questões a serem resolvidas e, como órgão dirigente europeu, a Uefa tem a responsabilidade de levar todos esses fatores em consideração - afirma a entidade.

O que dizem os torcedores

A organização FSE (da sigla, em inglês, Football Supporters Europe, ou Torcedores europeus de futebol) gostou da postura da Uefa, Veja abaixo a declaração:

continua após a publicidade

- O anúncio de hoje reflete a dedicação da Uefa em preservar a integridade do futebol europeu.

A menção específica para que os torcedores sejam envolvidos nesse processo demonstra que a Uefa reconheceu a forte oposição expressa por milhões de fãs em todo o continente, bem como a de muitos outros atores que se manifestaram contra esses planos. A FSE gostaria de agradecer a todos os grupos de torcedores da Europa que coassinaram nossa declaração contrária a essas propostas – a sua voz fez uma diferença real. Nossa posição continua inalterada: o futebol europeu pertence aos nossos estádios, às nossas cidades, às nossas comunidades – um único jogo doméstico no exterior já é demais.

A FSE permanece comprometida com um diálogo construtivo com a Uefa, instituições europeias e outras partes interessadas para proteger e fortalecer o modelo esportivo europeu e garantir um arcabouço sólido contra qualquer tentativa de levar partidas das ligas nacionais para fora do continente - afirmou a FSE.