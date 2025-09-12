Inter Miami ‘abandona’ Adidas e usará camisa com marca própria de Messi

O "efeito Messi" desde a chegada do craque argentino no Inter Miami, há três temporada, se destaca pelo impacto causado no clube muito além do jogo em campo, que foi capaz de transformar a realidade da equipe norte-americana no mercado do marketing e financeiro do futebol. Agora, o time da Flórida dá mais um passo inédito na parceria construída com o camisa 10 e "abandona" uma das suas principais patrocinadoras para priorizar o atacante.

Lionel Messi terá sua marca própria estampada nas camisas das equipes de divisão de base do Inter Miami, substituindo a Adidas, marca alemã fornecedora oficial do material esportivo do clube desde a sua fundação, em 2018. A empresa tem contrato fixo com a MLS, a liga norte-americana, para fabricar os uniformes de todos os clubes da competição a nível profissional. Nas categorias de formação, o clube que tem David Beckham como dono terá essa alteração inovadora.

A marca que leva um "M" como característica principal é uma linha da própria Adidas em parceria com o atleta, que mantém relações comerciais desde 2006. A empresa iniciou fabricando linhas exclusivas de chuteiras, como as tradicionais F50 - que foram retomadas neste ano - mas hoje contam com produtos esportivos e de streetwear.

Agora, com o lançamento do patrocínio de Lionel Messi em uniformes de jogo, a Adidas amplia sua atuação em parceria com o argentino e chama a nova linha de "Promessa". A estreia já aconteceu em jogos das equipes da Inter Miami Academy. A campanha de lançamento destaca que ao ter a marca do camisa 10 patrocinando os uniformes é uma forma de lembrar aos atletas da base o nível de excelência almejado por quem inicia sua carreira no futebol.

Além do conceito relacionado com a chegada da marca, o uniforme segue um padrão estético com referências da moda streetwear, uma tendência que a Adidas e o Inter Miami já trabalham em seus lançamentos há algum tempo. O vídeo de lançamento conta com a participação de Messi, que exibe o novo uniforme.

A camisa segue o padrão rosa tradicional no primeiro uniforme, sem muitos detalhes nas golas ou mangas, apenas com as três listras tradicionais da Adidas em preto, que foram mantidas mesmo com a saída da marca principal da empresa. No segundo uniforme, as cores se invertem e o preto domina, com o complemento do "rosa flamingo".

As fotos mostram Messi ao lado de crianças posando com a nova camisa, além de um vídeo de lançamento com os jovens jogadores reagindo ao receber a camisa com o patrocínio do craque argentino. A camisa já estreou em jogo da Inter Miami Academy. Entretanto, o uniforme de goleiro e de treinamento não contam com a nova marca do jogador.

A symbol that inspires. A generation that dreams. 💗💫 pic.twitter.com/DiKMx5Gyw4 — Inter Miami CF Academy (@InterMiamiAcad) September 4, 2025

Messi lidera vendas de camisa no Inter Miami

Sem surpresas, o argentino é o atleta que mais vende camisas entre os jogadores da MLS. Ao lado de Lionel Messi, seu amigo e companheiro de carreira Luis Suárez aparece como segundo colocado no top 25 de comercialização de uniformes. Os outros dois nomes do Inter Miami que aparecem são Sergio Busquets e Benjamin Cremaschi.

O crescimento desse faturamento baseado na venda de uniformes ajudou o Inter Miami a atingir cifras recordes em receitas, ajudado, entre outras métricas, também pela comercialização de ingressos, cada vez mais caros e e difíceis de serem comprados. Entre 2022 e 2024, justamente o recorde desde a chegada de Messi, o clube da Flórida cresceu em 263% sua receita. Saiu de pouco mais de 55 milhões de euros na temporada de estreia de Messi para 200 milhões de euros na última temporada.