Lance! Biz

Inter Miami ‘abandona’ Adidas e usará camisa com marca própria de Messi

Clube inaugura nova etapa na relação de parceria com craque argentino

Camisa Inter Miami marca Lionel Messi
imagem cameraNova camisa para as divisões de base do Inter Miami com marca de Messi. (Foto: Divulgação/Inter Miami)
Vinicius Barbosa Harfush
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/09/2025
12:03
  Matéria
O "efeito Messi" desde a chegada do craque argentino no Inter Miami, há três temporada, se destaca pelo impacto causado no clube muito além do jogo em campo, que foi capaz de transformar a realidade da equipe norte-americana no mercado do marketing e financeiro do futebol. Agora, o time da Flórida dá mais um passo inédito na parceria construída com o camisa 10 e "abandona" uma das suas principais patrocinadoras para priorizar o atacante.

Lionel Messi terá sua marca própria estampada nas camisas das equipes de divisão de base do Inter Miami, substituindo a Adidas, marca alemã fornecedora oficial do material esportivo do clube desde a sua fundação, em 2018. A empresa tem contrato fixo com a MLS, a liga norte-americana, para fabricar os uniformes de todos os clubes da competição a nível profissional. Nas categorias de formação, o clube que tem David Beckham como dono terá essa alteração inovadora.

A marca que leva um "M" como característica principal é uma linha da própria Adidas em parceria com o atleta, que mantém relações comerciais desde 2006. A empresa iniciou fabricando linhas exclusivas de chuteiras, como as tradicionais F50 - que foram retomadas neste ano - mas hoje contam com produtos esportivos e de streetwear.

Agora, com o lançamento do patrocínio de Lionel Messi em uniformes de jogo, a Adidas amplia sua atuação em parceria com o argentino e chama a nova linha de "Promessa". A estreia já aconteceu em jogos das equipes da Inter Miami Academy. A campanha de lançamento destaca que ao ter a marca do camisa 10 patrocinando os uniformes é uma forma de lembrar aos atletas da base o nível de excelência almejado por quem inicia sua carreira no futebol.

Além do conceito relacionado com a chegada da marca, o uniforme segue um padrão estético com referências da moda streetwear, uma tendência que a Adidas e o Inter Miami já trabalham em seus lançamentos há algum tempo. O vídeo de lançamento conta com a participação de Messi, que exibe o novo uniforme.

A camisa segue o padrão rosa tradicional no primeiro uniforme, sem muitos detalhes nas golas ou mangas, apenas com as três listras tradicionais da Adidas em preto, que foram mantidas mesmo com a saída da marca principal da empresa. No segundo uniforme, as cores se invertem e o preto domina, com o complemento do "rosa flamingo".

As fotos mostram Messi ao lado de crianças posando com a nova camisa, além de um vídeo de lançamento com os jovens jogadores reagindo ao receber a camisa com o patrocínio do craque argentino. A camisa já estreou em jogo da Inter Miami Academy. Entretanto, o uniforme de goleiro e de treinamento não contam com a nova marca do jogador.

Messi lidera vendas de camisa no Inter Miami

Sem surpresas, o argentino é o atleta que mais vende camisas entre os jogadores da MLS. Ao lado de Lionel Messi, seu amigo e companheiro de carreira Luis Suárez aparece como segundo colocado no top 25 de comercialização de uniformes. Os outros dois nomes do Inter Miami que aparecem são Sergio Busquets e  Benjamin Cremaschi.

O crescimento desse faturamento baseado na venda de uniformes ajudou o Inter Miami a atingir cifras recordes em receitas, ajudado, entre outras métricas, também pela comercialização de ingressos, cada vez mais caros e e difíceis de serem comprados. Entre 2022 e 2024, justamente o recorde desde a chegada de Messi, o clube da Flórida cresceu em 263% sua receita. Saiu de pouco mais de 55 milhões de euros na temporada de estreia de Messi para 200 milhões de euros na última temporada.

Camisa Inter Miami marca Lionel Messi
Elenco da Inter Miami Academy usando uniforme com marca de Messi. (Foto: Reprodução/Instagram)

