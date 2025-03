E se cair? Entenda peso da Libertadores nas finanças do Corinthians

O Corinthians enfrenta o Barcelona de Guayaquil, nesta quarta-feira (12), no jogo de volta da terceira fase da Libertadores 2025. Após uma derrota por 3 a 0 no primeiro confronto, o Timão precisa de uma vitória expressiva para avançar à fase de grupos. Além da questão esportiva, a classificação ou eliminação terá um impacto significativo nas finanças do clube.​



Orçamento de 2025 e metas esportivas 📊

Para a temporada de 2025, o Corinthians estabeleceu metas específicas em seu orçamento:​

Campeonato Paulista: Semifinais​ Copa do Brasil: Quartas de final​ Libertadores: Oitavas de final​ Campeonato Brasileiro: 8ª posição​



Essas projeções estão diretamente ligadas à premiação paga em cada competição. Especialmente na Libertadores, os valores são significativos a cada fase superada.​

Premiações da Copa Libertadores 2025 🏆

A Libertadores é conhecida por suas generosas premiações, que aumentam conforme o avanço na competição. A Conmebol ainda não divulgou os valores de 2025, mas é possível ter noção com base nos números da última edição:

Fase de grupos : US$ 3 milhões por participação​

: US$ 3 milhões por participação​ Oitavas de final : US$ 1,05 milhão ​

: US$ 1,05 milhão ​ Quartas de final : US$ 1,5 milhão ​

: US$ 1,5 milhão ​ Semifinais : US$ 2 milhões ​

: US$ 2 milhões ​ Vice-campeão : US$ 6 milhões​

: US$ 6 milhões​ Campeão: US$ 12 milhões​

Portanto, a não classificação para a fase de grupos representaria uma perda imediata de, no mínimo, US$ 3 milhões, além de comprometer as receitas projetadas no orçamento do clube.​

Impacto nas receitas de bilheteria 🎟️

A participação na fase de grupos da Libertadores também influencia diretamente as receitas de bilheteria. Jogos internacionais atraem grandes públicos e geram renda significativa. Sem esses confrontos, o clube deixa de arrecadar valores importantes que estavam previstos no orçamento anual.​

Consequências de uma possível eliminação 🚫

Caso o Corinthians não consiga reverter o placar e seja eliminado, as consequências financeiras podem ser amplas:​

Revisão do orçamento : Será necessário ajustar as projeções de receita e, possivelmente, reduzir investimentos em outras áreas.​

: Será necessário ajustar as projeções de receita e, possivelmente, reduzir investimentos em outras áreas.​ Mercado de transferências: A falta de receitas adicionais pode limitar a contratação de reforços ou até mesmo levar à venda de jogadores para equilibrar as finanças.​

Diante desse cenário, o confronto contra o Barcelona de Guayaquil ganha ainda mais importância, não apenas pelo prestígio esportivo, mas também pelo equilíbrio financeiro do Corinthians em 2025.​