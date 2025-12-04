Corinthians e Caixa Econômica Federal negociam alternativas para quitar a dívida do clube com o banco, relacionada à Neo Química Arena. Em discussão recente, a diretoria alvinegra apresentou duas propostas para reduzir a pendência, hoje avaliada em R$ 655 milhões. Uma delas envolve os naming rights do estádio.

A primeira proposta prevê ceder o nome da Arena, que hoje pertence à Hypera Pharma, ao banco por 15 anos, como forma de abatimento do passivo. A segunda sugere o refinanciamento da dívida por 88 anos.

A Caixa analisa as possibilidades por meio de dois setores internos: o Marketing e o Financeiro, este responsável pela avaliação da dívida. A instituição entende que as tratativas ainda estão em estágio inicial e, por isso, não as considera propostas oficiais.

Apesar das conversas embrionárias, internamente há a intenção do banco de chegar a um acordo que facilite o pagamento. Carlos Antônio Vieira Fernandes, presidente da Caixa, mantém diálogo com o Corinthians, e existe disposição para auxiliar o clube. Um exemplo recente foi a aprovação da campanha Doe Arena, realizada diretamente com o banco, que resultou na amortização de R$ 41 milhões do débito.

Dificuldades por naming rights

Analisada pelo marketing, a proposta para os naming rights da Neo Química Arena enfrenta alguns entraves burocráticos. Um deles é a dificuldade de vincular uma ação publicitária ao abatimento direto de uma dívida. Em operações desse tipo, a compensação entre prestação de serviço, como entrega de mídia ou exposição de marca, e uma obrigação financeira exige critérios formais de valoração, aprovação institucional e conformidade com os procedimentos internos do clube e dos parceiros. Por isso, não é possível fazer uma equivalência direta e imediata entre uma peça publicitária e a redução do passivo.

Entretanto, uma valoração dos naming rights irá acontecer em caso de uma proposta oficial do Corinthians. A dívida perdura desde 2014, quando o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) financiou a construção do estádio.

A diretoria do Corinthians avalia que, atualmente, não é possível quitar o débito com a Caixa, principalmente devido à taxa Selic elevada, atualmente na casa de 15%.