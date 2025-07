Estafe de De La Cruz rebate declaração de médico do Flamengo: ‘Contra fatos não há argumentos’

Uma fala do chefe do departamento médico do Flamengo, José Luiz Runco, gerou desconforto nos bastidores do clube e causou forte reação do estafe de Nicolás De La Cruz. Em uma conversa que circulou em grupos de WhatsApp, o médico criticou a contratação do uruguaio, realizada ainda na gestão anterior, apontando uma lesão crônica no joelho direito como motivo de preocupação.

continua após a publicidade

➡️ Com desfalques importantes, Flamengo divulga lista de relacionados para enfrentar o RB Bragantino

Sobre a declaração de Runco, o estafe do jogador declarou que não esperava uma atitude como está do médico do Clube:

— Fomos pegos de surpresa com esta declaração do diretor médico do clube. Primeiramente, não é uma atitude correta, nem ética, de um profissional que já passou pela Seleção Brasileira. Vamos procurar entender com o clube se esse posicionamento é do médico ou do clube e, logo, analisaremos as medidas cabíveis a serem tomadas — diz um trecho do comunicado.

De La Cruz na partida entre Flamengo e Peñarol (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Em seguida, o estafe fez questão de rebater com dados o questionamento velado à capacidade do jogador de atuar em alto nível.

— Em 2024, Gerson e Fabrício Bruno foram os jogadores de linha que mais atuaram pelo Flamengo, com 56 jogos cada um. Nico, em 2024, atuou 41 vezes pelo clube e 8 pela seleção uruguaia, somando 49 partidas. Apenas sete a menos. Isso sem contar as viagens com a Celeste. Não são opiniões, são fatos. E contra fatos não há argumentos - declarou a equipe do jogador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Além disso, os representantes lembraram o currículo do meia, que inclui título da Copa Libertadores com o River Plate, Copa do Brasil com o Flamengo em 2024, Supercopa do Brasil em 2025 e dois Campeonatos Cariocas. Também destacaram sua presença como titular absoluto do Uruguai na Copa América.

Apoio de Arrascaeta

A repercussão foi ainda mais forte após a publicação de Giorgian De Arrascaeta, que usou as redes sociais para demonstrar apoio ao companheiro de clube e seleção.

continua após a publicidade

— Se trata de cuidar dos nossos. Simples assim — escreveu o camisa 10 do Flamengo em seu Instagram.