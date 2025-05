Quanto vale cada vitória na fase de grupos da Libertadores 2025?

A Conmebol transformou a fase de grupos da Libertadores em um verdadeiro campeonato dentro do campeonato — e com muito dinheiro em jogo. Desde 2023, a entidade sul-americana passou a adotar um modelo de “premiação por mérito esportivo”, no qual cada vitória rende uma bonificação extra ao clube vencedor.

Em 2025, o valor por triunfo continua em US$ 330 mil, o equivalente a R$ 1,8 milhão na cotação atual. É o mesmo montante pago em 2024 e representa um aumento de 10% em relação ao ano anterior, quando a bonificação era de US$ 300 mil por vitória.

💰 Vitória agora tem preço

A medida tem incentivado os clubes a buscarem o resultado até o fim, mesmo em partidas que podem não ser decisivas para a classificação. Afinal, além dos US$ 3 milhões fixos pela participação na fase de grupos, cada vitória acrescenta uma fatia importante ao caixa.

📊 Confira a premiação acumulada por vitórias:

Vitórias Premiação em US$ Premiação em R$ 1 330 mil R$ 1,8 milhão 2 660 mil R$ 3,7 milhões 3 990 mil R$ 5,6 milhões 4 1,32 milhão R$ 7,3 milhões 5 1,65 milhão R$ 9,3 milhões 6 1,98 milhão R$ 11,2 milhões

Portanto, um time que faz campanha perfeita na fase de grupos (com seis vitórias) pode somar R$ 11,2 milhões em bônus — sem contar os valores do restante do torneio.

🏆 Premiação total da Libertadores 2025

Além do bônus por vitórias, os clubes ainda disputam milhões em cada fase do mata-mata:

Oitavas de final : US$ 1,25 milhão (R$ 7,01 milhões)

: US$ 1,25 milhão (R$ 7,01 milhões) Quartas de final : US$ 1,7 milhão (R$ 9,54 milhões)

: US$ 1,7 milhão (R$ 9,54 milhões) Semifinal : US$ 2,3 milhões (R$ 12,9 milhões)

: US$ 2,3 milhões (R$ 12,9 milhões) Vice-campeão : US$ 7 milhões (R$ 39,27 milhões)

: US$ 7 milhões (R$ 39,27 milhões) Campeão: US$ 24 milhões (R$ 134,64 milhões)

Cada jogo vale ouro. Além de garantir a vaga para o mata-mata, vencer na fase de grupos da Libertadores é um ótimo negócio para os cofres dos clubes brasileiros e sul-americanos.

