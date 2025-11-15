Próximo da Série A e de encher os cofres: veja a quantia que o Coritiba pode faturar na Série B

Jogando em casa, contra o Athletic, o Coritiba pode garantir o acesso à primeira divisão e também o título da Série B neste sábado. No entanto, além do retorno à elite do futebol brasileiro, o jogo, que acontecerá às 16h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pode encher os cofres do clube.

continua após a publicidade

Com o título e, consequentemente, o acesso à Série A, o Coxa receberá R$ 3,5 milhões. As demais equipes que também se juntarem ao atual líder da Série B na elite do Brasileirão irão embolsar R$ 1,5 milhão cada.

O Coritiba está a um empate de garantir a sua presença na Série A de 2026, mas caso vença a partida, a equipe paranaense irá se sagrar campeã da segunda divisão nacional.

continua após a publicidade

Maycon em ação pelo Coritiba. (Foto: Geraldo Bubniak/AGB)

Quem vai subir?

A Série B deste ano marcou uma das temporadas mais disputadas da história da competição. Neste momento, antes do início da penúltima rodada, sete times estão na briga direta pela classificação. No momento, o Z4 é composto por:

1 . Coritiba 2 . Athletico 3 . Remo 4 . Chapecoense

Desfalques do Coxa:

Para esta penúltima rodada, a equipe do Paraná terá dois desfalques.

✍️ Texto de Guilherme Moreira

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O volante Wallisson, emprestado pelo Esquadrão, tem uma cláusula cotnratual que o impede de atuar. A única possibilidade de entrar em campo é o pagamento da multa, de valor não revelado, mas que a diretoria alviverde sinalizou que não vai efetuar.

continua após a publicidade

Já o meia Josué, garçom alviverde com sete assistências no ano, sendo quatro na Série B, está fora. Ele levou o terceiro cartão amarelo diante do Paysandu e cumpre suspensão automática.

Os substitutos da dupla devem ser Filipe Machado e Vini Paulista. O meia Carlos de Pena corre por fora no setor de criação.

➡️ Veja mais notícias do Coritiba

Já o Lucas Ronier, um dos destaques alviverdes na Segundona com quatro gols em 27 jogos, retorna de suspensão. Ele entra na vaga do atacante Clayson.