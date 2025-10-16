Atlético completa 60 jogos na Arena MRV; veja balanço
Galo tem bom desempenho jogando em sua casa
- Matéria
- Mais Notícias
O Atlético completou seu jogo de número 60 na Arena MRV desde sua inauguração. O time chegou nesta marca após o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro em jogo válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro.
Para Sampaoli, Atlético-MG foi o “único time que buscou vencer”
Atlético Mineiro
Atlético-MG entrará na justiça por atitude de jogador no clássico
Atlético Mineiro
Melhores momentos: Atlético-MG e Cruzeiro ficam no empate em jogo tenso na Arena MRV
Futebol Nacional
O Galo teve sua casa inaugurada oficialmente no dia 27 de Agosto de 2023, na vitória por 2 a 0 contra o Santos. De lá pra cá foram 60 partidas do time profissional, além de jogos do time feminino, das categorias de base e eventos festivos.
Números do Atlético na Arena MRV
- JOGOS
- Partidas disputadas: 60
- Vitórias: 35
- Empates: 14
- Derrotas: 11
- GOLS
- Gols marcados: 99
- Gols sofridos: 52
- Saldo de gols: 47
- ARTILHEIROS
- Hulk: 18 gols
- Paulinho: 17 gols
- Guilherme Arana: 7 gols
- MAIS JOGOS
- Éverson: 51 jogos
- Hulk: 50 jogos
- Gustavo Scarpa: 49 jogos
- MAIORES PÚBLICOS
- Atlético 0 x 1 Flamengo (10/11/2024): 44.876
- Atlético 3 x 0 River Plate-ARG (22/10/2024): 44.870
- Atlético 0 x 2 Cruzeiro (27/08/2025): 44.286
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
História da "Casa do Galo"
O sonho de ter uma "casa própria" começou a ganhar forma em 2014, durante a gestão de Alexandre Kalil, quando foi apresentado à Prefeitura de Belo Horizonte o primeiro projeto da Arena MRV, com apoio da construtora MRV. Após anos de trâmites legais e burocráticos, o projeto foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube em setembro de 2017, sob a presidência de Daniel Nepomuceno.
Enquanto as aprovações legais para construção avançavam, o terreno no bairro Califórnia começou a receber movimentações em 2019. As obras tiveram início oficial em 20 de abril de 2020, com a terraplanagem do terreno, já durante a pandemia da COVID-19. A construção demorou três anos e teve fim em Agosto de 2023, simbolizando a realização de um antigo sonho da torcida atleticana.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias