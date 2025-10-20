Corinthians se surpreende com transfer ban e corre para reverter punição da CBF

O Corinthians foi punido com novo transfer ban após atraso em parcelas na CNRD (Câmara Nacional de Resoluções e Dívidas) da CBF. A condenação foi publicada nesta segunda-feira (20) e impede o clube alvinegro de inscrever novos jogadores por seis meses.

O Timão deveria ter pago a segunda parcela ao Cuiabá, referente à contratação de Raniele, no último dia 17. Entretanto, internamente, a diretoria ficou surpresa com a decisão, pois acreditava que haviam mais cinco dias disponíveis para o pagamento.

A parcela custa R$ 780 mil e o Corinthians se mobiliza para pagar a quantia ainda nesta segunda-feira (20). A estratégia da diretoria é acertar a pendência com rapidez para solicitar uma reconsideração da decisão.

Em julho, o Timão também atrasou uma parcela, mas pagou em cinco dias úteis após o fim do prazo, ume prerrogativa do acordo, que segundo o Corinthians, não configura um atraso. Na decisão da CNRD, o relator Marcelo Lessa destacou que "o prazo de cinco dias para apresentar os comprovantes de pagamento não deve ser considerado uma extensão do prazo de pagamento, rendo a finalidade de proporcionar ao Corinthians um tempo hábil apenas para organizar sua manifestação e apresentação de comprovantes de pagamento".

Acordo na CNRD

Em abril, a diretoria homologou um plano de pagamento coletivo aos seus credores avaliado em R$ 76 milhões. Segundo acordo na CNRD, o Corinthians pagaria parcelas a cada três meses nos próximos seis anos.

A dívida com o Cuiabá gira em torno de R$ 18.090.246,11 contando o valor principal e honorários. No plano acordado, o Corinthians pode sofrer transfer ban por pelo menos seis meses com falta de pagamento, sem a possibilidade da suspensão da punição após a regularização.