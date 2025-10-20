Vaquinha do Corinthians chega a marca expressiva após 11 meses

A Gaviões da Fiel, organizadora da campanha Doe Arena, popularmente conhecida como "Vaquinha do Corinthians", anunciou que a 201ª parcela da dívida do clube alvinegro com a Caixa Econômica Federal foi paga nesta domingo (19).

continua após a publicidade

➡️Reunião e cobrança: como derrota para o Santos virou a chave no Corinthians

O financiamento coletivo visa quitar a dívida com a instituição financeira referente à Neo Química Arena, avaliada em R$ 700 milhões. A amortização do débito acontece de forma diária, com exceção dos finais de semana. A 201ª parcela custou R$ 2.293,80, um crescimento em relação às últimas parcelas.

➡️Maycon com futuro em aberto: quem mais pode deixar o Corinthians no fim de 2025

Lançada em novembro do último ano e está prestes a completar 11 meses. A campanha superou os R$ 41 milhões e totaliza R$ 41.012.600,00. A meta era até maio, mas a Gaviões da Fiel conseguiu prorrogar a data até o dia 31 de dezembro de 2025. O financiamento chegou a 5,86%.

continua após a publicidade

Ainda faltam R$ 658.987.400,00 para a meta ser alcançada. A dívida perdura desde 2013, quando a Caixa Econômica Federal emprestou R$ 400 milhões ao Corinthians para a construção do seu estádio, utilizado no ano seguinte na Copa do Mundo realizada no Brasil. O financiamento público gerou juros que elevaram a dívida para cerca de R$ 700 milhões.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Campanha da Fiel visa pagar dívida da Neo Química Arena com a Caixa Econômica Federal (Foto: Thiago Braga/Lance!)

Como doar para a Vaquinha do Corinthians?

Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado. A arrecadação acontece por meio do site doearenacorinthians.com.br.