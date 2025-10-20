Corinthians atrasa parcela ao Cuiabá e sofre novo transfer ban

O Corinthians foi punido com um novo transfer ban pelo atraso no pagamento de uma das parcelas do CNRD (Câmara Nacional de Resolução e Disputas) da CBF. A diretoria alvinegra devia ter pago uma quantia ao Cuiabá no dia 17 deste mês e foi notificado nesta segunda-feira (20).

O valor é referente a contratação de Raniele, em janeiro do último ano. O Corinthians alega que tinha cinco dias de prorrogação do prazo segundo cláusulas assinadas no plano de pagamento. A diretoria entende que não está em atraso com a CNRD.

Por outro lado, o Cuiabá contesta a versão e diz que enviou uma advertência ao clube alvinegro em julho, quando também houve atraso no pagamento de uma parcela. Na decisão do transfer ban, o relator Marcelo Lessa destacou que "o prazo de cinco dias para apresentar os comprovantes de pagamento não deve ser considerado uma extensão do prazo de pagamento, rendo a finalidade de proporcionar ao Corinthians um tempo hábil apenas para organizar sua manifestação e apresentação de comprovantes de pagamento".

Timão contratou Raniele junto ao Cuiabá em janeiro do ano passado (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Problemas financeiros

O clube alvinegro sofre com fluxo de caixa e a responsabilidade de arcar com as dívidas. Por isso, em abril, homologou um plano de pagamento coletivo aos seus credores avaliado em R$ 76 milhões. Segundo acordo na CNRD, o Corinthians pagaria parcelas a cada três meses nos próximos seis anos.

A dívida com o Cuiabá gira em torno de R$ 18.090.246,11 contando o valor principal e honorários. No plano acordado, o Corinthians pode sofrer transfer ban por pelo menos seis meses com falta de pagamento, sem a possibilidade da suspensão da punição após a regularização.

continua após a publicidade

O clube alvinegro enfrenta um transfer ban da Fifa, pelas próximas três janelas de transferências, por atraso em pagamentos nas contratações de Félix Torres, com o Santos Laguna, avaliada em R$ 44 milhões.

Reposta do Corinthians

- O Sport Club Corinthians Paulista informa que recebe com surpresa a celeridade da decisão da CNRD e esclarece que efetuará o pagamento ainda nesta segunda-feira (20) para então solicitar o pedido de reconsideração da decisão - diz o clube alvinegro em nota.