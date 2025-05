Um consórcio de investidores liderado pelo investidor Andrew Cavenagh e pela 49ers Enterprises (braço de investimentos do time San Francisco 49ers, da NFL) comprou 51% das ações do Rangers, tradicional clube de futebol de Glasgow. A transação foi aprovada pela Associação Escocesa de Futebol (SFA) em 29 de junho. Os novos proprietários americanos prometeram um investimento imediato de £20 milhões (quase R$ 130 milhões), com a maior parte destinada à contratação de jogadores.

O aporte financeiro virá na forma de uma nova emissão de ações, que ainda precisa ser aprovada pelos acionistas em assembleia geral marcada para 23 de junho. Como parte do processo, o Rangers deve se transformar de companhia aberta em empresa privada.

A aprovação da SAF ocorreu após o clube solicitar consentimento sobre questões de propriedade dupla, já que a 49ers Enterprises também controla o Leeds United. Em caso similar, a entidade reguladora escocesa determinou que o consórcio Black Knights, dono do Bournemouth, não poderia ultrapassar 30% de participação no Hibernian.

Rangers em partida contra o Manchester United, em janeiro de 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Rangers agora busca um treinador

Com a conclusão do negócio, o Rangers intensificará a busca por um novo treinador. Davide Ancelotti, atual assistente técnico do Real Madrid, aparece como principal candidato ao cargo, mas não há expectativa de movimentações até a próxima semana.

Na nova estrutura administrativa, Andrew Cavenagh, executivo da área de saúde, assume a presidência do clube. Paraag Marathe, atual presidente do Leeds e da 49ers Enterprises, será o vice-presidente.

continua após a publicidade

Três diretores baseados nos EUA — Mark Taber, Andrew Clayton e Gene Schneur — se juntarão a Cavenagh e Marathe no conselho. O diretor executivo Patrick Stewart, o presidente cessante Fraser Thornton, John Halsted e George Taylor permanecerão, enquanto Graeme Park, Julian Wolhardt e Alastair Johnston deixam seus cargos.

Ainda não foram divulgados detalhes específicos sobre a alocação do restante do investimento além das contratações de jogadores, nem sobre possíveis mudanças estruturais adicionais no clube.