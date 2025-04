BiS Sigma revela as principais tendências do mercado de apostas e iGaming no mundo

Em três dias de evento, mais de 18 mil pessoas passaram pelo Transamérica Expo Center, em São Paulo, para acompanhar as principais tendências do mercado de apostas, bettech e iGaming do mundo. O BiS Brazilian iGaming Summit é principal encontro de empresas e profissionais do ecossistema e reuniu diversas vertentes do mercado para a presentação palestras, cases e possibilidades negócios nacionais e internacionais.

A feira contou com mais de 300 expositores espalhados pelos 35 mil metros quadrados e cinco pavilhões do centro de eventos. O Lance! acompanhou de perto todos os três dias no BiS SiGMA 2025 e atuou como parceiro de mídia ao longo da programação, além de ter integrado um dos painéis na última quinta-feira (10), que teve como tema "Muito Além dos Campeões: Como as Apostas Estão Transformando o Esporte Nacional", com a participação do sócio Guilherme Guimarães.

Entre as tendências apresentadas no evento estão as inovações por parte das fornecedoras de tecnologia e sistemas das operadoras de apostas, além das ativações interativas com congressistas e especialistas do mercado de bettech e iGaming, que puderam participar de conferências e reuniões nos stands das marcas.

Outro tema amplamente debatido foi o atual cenário brasileiro no mercado de apostas. O processo de regulamentação que vem sendo implantado pelo Governo Federal vem resultado em mudanças por parte dos clientes e provedores, que têm se acostumado com a nova realidade no país e, consequentemente, com as novidades apresentadas no mercado, sobretudo o esportivo.

As tendências do mercado de apostas no Brasil

Foi esse tema que guiou a participação do Lance! no painel. Além de Guilherme Guimarães, estiveram no painel do mediador Bruno Neves, fundador do Memorabilia do Esportes, Felipe Drumond, presidente do Magnus Futsal, e Liana Golberg, vice-presidente do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA).

O mercado de apostas registrou um crescimento considerável no Brasil ao longo dos últimos anos e as casas de apostas ganharam relevância dentro dos principais mercados esportivos do país, entrando como uma das mais importantes fontes de investimento em diversas modalidades.

Um dos temas abordados foi a importância das instituições estarem preparadas para se atualizarem diante novas de questões que o mercado de apostas mostra. O Magnus Futsal é um dos exemplos, uma equipe que tem obtido sucesso dentro da quadra com títulos, mas fora dela também tem evoluído como marca e chamado a atenção de patrocinadores, entre eles casas de aposta.

Felipe Drumond ainda ressaltou que é necessário estar à frente do mercado, principalmente quando atua fora do futebol, que tem sido o grande foco das casas de aposta esportiva para depositar seus investimentos. O presidente da equipe vê o Magnus como um importante polo comercial dentro do esporte e que pode servir de exemplo para outros clubes que desejam crescer através de patrocínios, sejam eles das bets ou não. O representante vê a equipe também como uma plataforma de comunicação.

- O futebol tem uma mídia espontânea por natureza. Por isso, precisamos ser criativos e o Magnus Futsal é uma plataforma de comunicação e entretimento e que tem uma equipe de futsal nesse meio. Isso faz com que nosso parceiro enxergue um valor agregado na nossa marca. Em esportes amadores ou olímpicos, é difícil conseguirmos espaços contra o futebol. É mostrar que com muito menos podemos entregar com muito mais - explica.

Guilherme Guimarães, Liana Golberg, Felipe Drumond e Bruno Neves estiveram no painel. (Vinícius Harfus/Lance!)

Guilherme Guimarães, sócio do Lance!, vê a mídia como uma parte importante do desenvolvimento desse mercado, principalmente diante do processo de regulamentação que vem acontecendo ao longo dos últimos meses, com o Governo Federal atuando de forma incisiva para que as apostas esportivas funcionem sob um sistema sólido de regras.

Para o executivo, a regulamentação atua em duas frentes: uma delas beneficia os apostadores, que passam a ter mais segurança diante de suas apostas, principalmente por depositarem dinheiro em empresas fiscalizadas pelo governo, além do próprio mercado se beneficiar, já que movimentos como as fraudes em apostas esportivas serão mais controladas e observadas de perto.

- Por mais que exista bloqueio geográfico, é possível consumir de qualquer lugar. E desde que o mundo é mundo, existe pirataria, não só de produção de conteúdo, mas também de produto. Então a regulamentação ajuda a apoiar investimento nessas iniciativas do setor, como aposta responsável, controle de fraudes e de investimento em sistemas que funcionam a favor desse mercado - explica o executivo.

Conheça o BiS SiGMA

Com um portfólio de sete edições globais realizadas anualmente em todos os continentes, a SiGMA é reconhecida como uma das principais autoridades mundiais em eventos do setor de jogos de azar. A marca se destaca por oferecer as últimas notícias, conferências especializadas e análises sobre cassinos e apostas esportivas.

Os eventos promovidos pela SiGMA reúnem profissionais do setor, além de empresas líderes e inovadoras, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento da indústria de jogos e apostas.