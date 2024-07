Como a Rexona usa a Copa América para incentivar torcedores a apoiar a Seleção Brasileira

Com a campanha, a expectativa era impactar 165 milhões de pessoas, já que a marca busca gerar uma maior conexão emocional com os consumidores fãs do esporte.



“Quando a torcida joga junto, essa energia se transforma em raça dentro de campo. Queremos resgatar a força vinda da arquibancada e por isso juntamos um time com potencial de mobilizar milhões de brasileiros a torcerem com confiança nessa Copa América. Depois do pontapé inicial da campanha em parceria com o Ronaldinho Gaúcho, vamos iniciar o movimento massivo de incentivo à Torcida Que Não Abandona, com 100% do investimento da marca durante o período voltado para essa iniciativa”, explica Poliana Sousa, líder da divisão de cuidados pessoais da Unilever Brasil