Quanto o Milan deixará de ganhar sem vaga nas competições europeias

O Milan vive uma fase conturbada na atual temporada. Sem erguer nenhuma taça e na nona colocação do Campeonato Italiano, o time não participará de nenhuma das três competições da Europa na próxima temporada (Champions League, Europa League e Conference League). Com a ausência nos torneios continentais, o clube rossonero deixará de faturar quantia milionária. O Lance!Biz mostra os valores.

João Félix em campo na eliminação do Milan para o Feyenoord, na Champions League (Foto: Piero Cruciatti / AFP)

Sem participar da maior competição europeia, a Champions League, o Milan vai deixar de faturar 18,62 milhões de euros (R$ 115,9 milhões), quantia dada a cada clube pela participação na fase de liga. Na Europa League, por outro lado, a ausência da equipe italiana deixará de gerar uma receita de 4,25 milhões de euros (R$ 27,6 milhões) pela presença na etapa inicial. Por fim, a falta de presença na Conference League fará com que o clube rossonero perca o benefício de render 2,8 milhões de euros (R$ 15,7 milhões) com a premiação na fase de grupos.

Temporada a baixo

O Milan passa por uma de suas piores temporadas de sua história. Na última semana, perdeu para o Bologna na final da Copa Itália, título que poderia "salvar" o ano do clube rossonero. Na Champions League, por sua vez, decepcionou após ter sido eliminado para o Feyenoord nos play-offs. Por fim, na Serie A, ocupa a nona posição uma rodada antes do fim do campeonato e, com cinco pontos atrás da Lazio, atual sexta colocada, não consegue mais se classificar para nenhuma competição europeia.

Premiações fase-a-fase das competições europeias

Champions League

Participação na fase de liga : 18,62 milhões de euros (R$ 115,9 milhões)

: 18,62 milhões de euros (R$ 115,9 milhões) Vitória na fase de liga : 2,1 milhões de euros (R$ 13,3 milhões)

: 2,1 milhões de euros (R$ 13,3 milhões) Empate na fase de liga : 700 mil de euros (R$ 4,4 milhões)

: 700 mil de euros (R$ 4,4 milhões) Classificação para as oitavas de final : 11 milhões de euros (R$ 70,1 milhões)

: 11 milhões de euros (R$ 70,1 milhões) Quartas de final : 12,5 milhões de euros (R$ 79,6 milhões)

: 12,5 milhões de euros (R$ 79,6 milhões) Semifinais : 15 milhões de euros (R$ 95,6 milhões)

: 15 milhões de euros (R$ 95,6 milhões) Vice-campeão : 18,5 milhões de euros (R$ 117,9 milhões)

: 18,5 milhões de euros (R$ 117,9 milhões) Campeão: 25 milhões de euros (R$ 159,6 milhões)

Europa League

Fase de liga : 4,25 milhões de euros (R$ 27,6 milhões)

: 4,25 milhões de euros (R$ 27,6 milhões) Playoffs de mata-mata : 300 mil euros (R$ 2 milhões)

: 300 mil euros (R$ 2 milhões) Oitavas de final : 1,8 milhão de euros (R$ 11,5 milhões)

: 1,8 milhão de euros (R$ 11,5 milhões) Quartas de final : 2,5 milhões de euros (R$ 16,1 milhões)

: 2,5 milhões de euros (R$ 16,1 milhões) Semifinal : 4,2 milhões de euros (R$ 27,3 milhões)

: 4,2 milhões de euros (R$ 27,3 milhões) Vice-campeão : 7 milhões de euros (R$ 45,5 milhões)

: 7 milhões de euros (R$ 45,5 milhões) Campeão: 13 milhões de euros (R$ 84,5 milhões)

Conference League