Cop-30: CBF lança programa de sustentabilidade; entenda

A CBF lançou, nesta quarta-feira (12), o programa CBF Impacta, voltado à sustentabilidade com foco em ações ambientais, sociais e de governança (ESG). O anúncio foi em Belém (PA), em painel durante a COP-30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

O projeto organiza a atuação da entidade em três "Zonas de Impacto" alinhadas aos pilares ESG. Na Zona de Impacto Ambiental, a CBF afirmar ter como objetivo ser "a primeira confederação de futebol do mundo a atingir neutralidade plena de carbono". O plano inclui redução e compensação de emissões, uso de fontes limpas de energia, economia e reaproveitamento de água e resíduos sólidos.

Na Zona de Impacto Social, a confederação apresentará a Estratégia Nacional do Futebol de Base, voltada ao fortalecimento de ações de formação para jovens atletas em todo o país, inclusive para aqueles que não seguirão carreira profissional. Conforme a CBF, a meta é "que os jovens que passem pelo futebol de base brasileiro tenham acesso a mais oportunidades de formação, tanto esportiva quanto pessoal".

Já na Zona de Impacto Governança, será implementado o Sistema de Sustentabilidade Financeira (Fair Play), com apresentação já marcada para 26 de novembro, durante a CBF Summit Academy. O modelo está em fase final de construção coletiva com clubes, federações e profissionais independentes, e prevê critérios de responsabilidade econômica e padrões de transparência para clubes e gestores.

- Entendemos que o futebol é o assunto que rompe bolhas e está presente em todas as camadas, é o maior influenciador do mundo. Este projeto demonstra que a CBF tem consciência de seu volume, importância e responsabilidade nos pilares ESG e deve assumir um papel de liderança neste momento - afirmou Ricardo Gluck Paul, vice-presidente da CBF.

