Clubes adotam patrocínios pontuais como estratégia publicitária no Paulistão

A prática de realizar patrocínios pontuais está cada vez mais em evidência no Paulistão 2025. As ações vistas recentemente em jogos de Portuguesa, Água Santa e Noroeste contra o Corinthians e no duelo Santos x Botafogo-SP vêm mostrando uma tendência no mercado de marketing esportivo. Equipes de menor expressão chegam a faturar R$ 250 mil em apenas uma partida com a estratégia.

No confronto entre Portuguesa e Corinthians pela 10ª rodada, por exemplo, foram fechados três patrocínios para a Lusa, que juntos geraram receita equivalente ao valor do patrocínio master total do clube.

- O patrocínio pontual, muitas vezes, é a porta de entrada, ou seja, o teste drive para a realização de um patrocínio mais perene. Quem já comprou um carro sem fazer o test drive ? - afirma Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports.

Com parcerias concretizadas em 14 jogos desde a última temporada, incluindo quatro partidas na edição 2025 do campeonato paulista, a Wolff Sports é referência neste modelo de negócio. Ao todo a empresa já realizou mais de 400 acordos pontuais para clubes, entre eles quatro patrocínios para o Botafogo-SP no jogo de reestreia de Neymar Jr no futebol brasileiro, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista.

- Os patrocínios conhecidos como ‘pontuais’, que são realizados para ações específicas no contexto esportivo, costumam apresentar uma boa janela de oportunidade tanto para as marcas quanto para as entidades que recebem os aportes. Perdemos a conta de patrocinadores de todos os tamanhos de equipes que vieram de acordos pontuais - completou Fábio.